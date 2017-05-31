Amichevole di tennis Italia – Inghilterra Under 14 allo Sport Village di Catona

Sono già in riva allo Stretto le rappresentative di Italia e Inghilterra Under 14 di tennis.

Gli atleti, ragazzi e ragazze, sono ospiti del circolo Sport Village di Catona e resteranno a Reggio Calabria sino al 4 giugno per un’amichevole dall’alto valore agonistico, considerato che Italia e Inghilterra Under 14 sono tra le nazioni più in forma rispetto i team mondiali appartenenti alla stessa categoria.

Il calibro dei tennisti presenti nella struttura a nord di Reggio si presenta, quindi, molto elevato nonostante l’età dei protagonisti.

Le formazioni di Italia e Inghilterra

Sui campi catonesi, dunque, ritroviamo Gianmarco Gandolfi, Benito Massacri, Giorgio Tabacco e Alessio Tramontin per la nazionale maschile, mentre per quella femminile Chiara Fornasieri, Ginevra Parentini, Alessandra Simone e Camilla Zanolini.

I più promettenti talenti italiani (capitanati dai tecnici federali Germano Di Mauro e Antonio Rubino, con il supporto del preparatore fisico dell’Accademia del Tennis Fabio Buzzanca) nel corso di queste intense giornate, si stanno confrontando con Joel Pierleoni, Jack Pinnington-Jones, Derrick Chen e Harry Lazell (nazionale inglese maschile) e con Matilda Mutavdzic, Millie Mae Matthews, Andrea Pineda e Lily Hutchings (nazionale femminile) arrivati in Calabria accompagnati dai tecnici Richard Plewes e Andrew Barnes.

L’organizzazione dell’Accademia del Tennis

Un evento il cui coordinamento, a livello di rapporti tra le due compagini, è curato da Martine Bellè, istruttrice dell’Accademia del Tennis: realtà che, presieduta da Nino Girella, è riuscita a organizzare un rendez – vous molto interessante non solo a livello sportivo, ma anche in termini di aggregazione e promozione del territorio. In quest’ottica, prezioso il supporto logistico offerto dallo Sport Village di Catona, insieme a Palextra Club.