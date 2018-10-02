“” Come da programma, su iniziativa dell’Associazione ‘Amici del Museo’ e dell’Associazione ‘Calabria dietro le quinte’, e con il patrocinio dell’Amministrazaione Comunale, nella sala grande del Castello Aragonese, si è tenuta la preannunciata conversazione del dr. Salvatore Timpano su ‘“Il Canaletto e Venezia”.

Era presente anche l’assessore Irene Calabrò, la quale, in apertura dei lavori, ha voluto sottolineare il significato dell’iniziativa, che dimostra l’attenzione con la quale le due Associazioni promotrici guardano alle grandi ricorrenze della Storia dell’Arte italiana. Presentato dai Presidenti, Francesco Arillotta e Giuseppe Mazzacuva,Timpano ha proposto una ricca serie di immagini delle più famose opere del pittore veneziano Giovanni Antonio Canal, detto Canaletto, scomparso duecentocinquanta anni orsono. L’illustrazione attenta e documentata, accompagnata da una approfondita analisi del valore dell’opera di Canaletto e del posto rilevante che egli occupa fra i grandi pittori italiani, ha messo in evidenza la tecnica, l’ispirazione, la capacità di rappresentazione della realtà, che ne hanno fatto uno dei massimi paesaggisti europei. Un articolato dibattito è servito per approfondire il tema, dimostrando l’interesse suscitato fra il pubblico dalla esauriente, precedente esposizione.