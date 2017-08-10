Da sabato 19 agosto due giorni di festa in via Marina con quadrangolare di volley, spettacoli e incassi devoluti in beneficenza

Da sabato 19 agosto l’associazione”Amiciziamemoria” darà vita all’ottava edizione dell’evento nella comunità pellarese con lo scopo di rivivere gioiosamente il ricordo di amici ,fratelli e sorelle che prematuramente ci hanno lasciato fisicamente, ma che anche con il loro ricordo ci aiutano a portare avanti una missione di utilità sociale, cercando di dare un aiuto a chi ne ha veramente bisogno.

Saranno due giorni di festa accompagnati da canti,balli sport e cibo. Il tutto si svolgerà in via marina a pellaro nella zona del palazzetto. Per i due giorni si svolgerà un quadrangolare di volley femminile . Un area sarà adibita all’esposizione di armature medievali a cura del comitato civico “38° parallelo”.

La serata del 19 agosto sarà rallegrata dalle scuole di danza di pellaro,sempre disponibili alla causa della solidarietàmentre ,mentre Domenica 20 agosto sarà la volta del gruppo musicale”croma6″ e del duo di cabaret ” aldo al quadrato”.

Gli incassi delle due serate andranno devoluti in beneficenza.