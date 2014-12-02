Ampio e variegato il programma del “Calabria Buskers” previsto per domani 3 dicembre

Alle ore 11, i “Pagliacci clandestini” saranno all’Ospedale di Locri e in strutture socio-assistenziali; dalle 19 alle 22 in piazza Castello ci sarà il corso di lira e tamburello diretto da Francesco Marino; dalle 19 alle 22 continuerà davanti il teatro “Cilea” il laboratorio “Vita da clown” diretto da Santo Nicito finalizzato alla creazione di un personaggio non soltanto performativo, ma anche di denuncia sociale; dalle 21 alle 22:30 al circolo del cinema “Charlie Chaplin” (via Acri 7) si proietterà il docufilm “ReActionCity”.Oggi, martedì 2 dicembre, il laboratorio “Vita da clown” sarà, appunto, sul corso Garibaldi; la mostra “Transit” di Romina Arena sulla disperazione e la speranza dei profughi siriani in transito da Villa San Giovanni sarà visitabile fino all’8 dicembre al “Malavenda cafè” di via Zecca; alle 18:30, sempre al “Malavenda Cafè”, si svolgerà “Patatrac swing”, serata caratterizzata da un nuovo genere musicale nato dalla fusione di loop, melodie e stili dell’epoca classica Swing (anni ‘20) con altri generi di musica elettronica (house e tech house, hip hop, drum and bass, dubstep e glitch hop).