Il presidente di Ance Calabria, Francesco Berna, è stato eletto all’unanimità per il prossimo triennio presidente nazionale del Comitato per i problemi del Mezzogiorno e delle Isole dell’Ance. Berna, che raccoglie il testimone da Giovan Battista Perciaccante, attuale presidente di Ance Cosenza, assumendo la guida dell’organo dell’Associazione nazionale costruttori edili entra anche di diritto nell’esecutivo della stessa Ance.

Il Comitato, che è composto dai presidenti degli organismi associativi regionali del Mezzogiorno, si occupa di individuare e studiare problemi che riguardano lo sviluppo dell’industria delle costruzioni nel Sud, formulando in merito segnalazioni, proposte e iniziative.

Per l’associazione dei costruttori calabresi si tratta di un risultato estremamente importante che consentirà di rilanciare e rafforzare l’interlocuzione con gli organi di rappresentanza a livello nazionale in merito alle diverse problematiche che interessano da vicino il comparto edile in Calabria.

“Ringrazio tutti i colleghi che, eleggendomi presidente del Comitato Mezzogiorno – ha detto il presidente Berna – hanno deciso di investirmi di questa importante responsabilità. Oggi c’è una fortissima necessità di far ripartire l’edilizia, a livello nazionale, grazie alla spinta che deve arrivare dal Sud. Un territorio nel quale c’è enorme necessità di opere pubbliche e infrastrutture, da quelle di comunicazione e trasporto, alle scuole, agli ospedali, alla messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico. Tutte questioni – evidenzia il neo presidente del Comitato Mezzogiorno Ance – su cui sono forti le aspettative da parte della base dei nostri associati che chiedono lavoro, lavoro, lavoro: unico antidoto alla crisi sociale dilagante. Credo che sia importante far partire dal Mezzogiorno anche battaglie come quella per la riforma del Codice degli appalti e delle storture che rendono complicatissima la vita degli imprenditori e dei costruttori italiani. Sono molto felice – conclude Berna – che la mia investitura sia arrivata all’unanimità, segno di una piena condivisione di questa scelta e della fiducia di tutti i colleghi, che ringrazio, come ringrazio in particolare tutti i presidenti delle territoriali di Ance Calabria: la mia elezione costruisce anche e soprattutto un successo del lavoro di questo gruppo dirigente”.