Ance Calabria: una riunione per far fronte alla crisi edilizia
Conferenza stampa di Ance Calabria nella sala Giuditta Levato del Consiglio regionale su opere pubbliche e procedure d'appalto
03 Dicembre 2017 - 13:49 | di Eva Curatola
É in programma il prossimo martedì 5 dicembre alle ore 11 a Reggio Calabria nella sala “Giuditta Levato” del Consiglio regionale la conferenza stampa organizzata da Ance Calabria.
L’iniziativa porrà al centro l’analisi e le proposte dell’associazione dei costruttori calabresi per far fronte alle criticità del comparto dell’edilizia nel territorio regionale, con particolare riferimento allo sblocco delle opere pubbliche e allo snellimento delle procedure d’appalto.
All’incontro con i giornalisti prenderanno parte il presidente di Ance Calabria, Francesco Berna e i presidenti delle cinque associazioni territoriali Giovanbattista Perciaccante (Cosenza), Massimo Villirillo (Crotone), Alessandro Caruso (Catanzaro), Gaetano Macrì (Vibo Valentia) e Francesco Siclari (Reggio Calabria).
Fonte: Ufficio stampa Ance Calabria
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