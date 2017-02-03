Anche gli imprenditori calabresi al ‘Wella color contouring 2017’

Dopo il clamoroso successo dell’edizione 2016 del Collection Show, che ha riscosso il sold out con oltre 5.000 coiffeur provenienti da tutta Italia, Wella sta per tornare a Bologna il 5 e 6 febbraio 2017 ancora più in grande, con un progetto ambizioso e l’esclusiva presenza di un’icona mondiale dell’hairstyle, Eugene Souleiman, guru dell’hairstyle internazionale in una due giorni di show con i più importanti stilisti italiani: Davide Diodovich, Egidio Borri, Luigi Ciccarelli – Maison Mamì, Mario Firriolo, Rudi Mostarda e James Longagnani.

Un’occasione da non perdere anche per la Calabria, un appuntamento indispensabile per crescere con successo nella professione, condividendo esperienze e confrontarsi stando al fianco dei più ammirati guru mondiali dell’hairstyle.

Le parole di Coty Professional Beauty

Marco Vurro, Head of Influencer Marketing di Coty Professional Beauty, ha così ribadito l’importanza dell’appuntamento Wella Color Contouring: «Un evento così non si è mai visto prima per spettacolarità, competenza, mediaticità ed anche per il record di partecipazione e di risonanza. Per la prossima edizione abbiamo obiettivi ancora più ambiziosi, in fatto di guest star dell’hairdesign internazionale che si esibiranno on stage e di pubblico, con un sold out dell’Unipol Arena gremito di parrucchieri accorsi da tutte le regioni di Italia».

Il parterre de rois vede ad oggi protagonisti della giornata inaugurale domenica 5 febbraio, i migliori stilisti Wella, espressione dell’Italian Style ed il guru dell’hairstyle internazionale Eugene Souleiman, protagonista delle più importanti sfilate a Milano, Parigi e New York e punto di riferimento per i maggiori stilisti di moda, da Stella McCartney, Issey Miyake a Vivienne Westwood. Lunedì 6 febbraio, invece, James Longagnani aprirà lo show con un omaggio al Wella Trend Vision Award.