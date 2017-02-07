Color contouring 2017: Wella svela le tendenze p/e 2017

Dopo il clamoroso successo dell’edizione 2016 del Collection Show, che ha riscosso il sold out con oltre 5.000 coiffeur provenienti da tutta Italia, Wella è tornata il 5 e 6 febbraio 2017 a Bologna, ancora più in grande per mostrarci le tendenze per la primavera – estate 2017.

A svelarcele 10 top hairstylist italiani e internazionali!

Lo show all’Unipol Arena di Bologna

Si è tenuta all’Unipol Arena di Bologna, una due giorni di show in cui Wella Professionals ha messo in scena le creazioni di grandi hair stylist italiani e internazionali, che hanno mostrato grande creatività, competenza tecnica e infine le tendenze a cui ispirarsi per la primavera – estate 2017.

Wella Color Contouring è il nome che sottolinea il fil rouge delle creazioni realizzate durante la manifestazione; un’innovativa tecnica di colorazione basata sull’applicazione personalizzata di più nuance, andando a modulare altezze di tono differenti, lungo i contorni del viso, in base alla differente morfologia del volto.

Gli hair stylist sul palco

Tanti i nomi degli artisti d’eccezione, espressione dello stile italiano, che si sono esibiti sul palcoscenico, fra questi: Rudy Mostarda, Egidio Borri, Luigi Ciccarelli, James Longagnani, Claudio Mengoni, Mario Firriolo, da due international guest, Eugene Souleiman (Global Art Director di Wella e creatore di molti hairstyling che vediamo nelle passerelle) e Davide Diodovich, poi il Wella Artistic team e infine i quattro gruppi di hair stylists legati a Wella, punte di diamante del panorama dell’hairstyle: Art Hair Studios – gruppo alla cui direzione troviamo Maurizio Contato, Mitù – il cui stile è firmato dal suo direttore artistico Stefano Milani, The Club – il cui direttore creativo è Toni Pellegrino, (attualmente anche tutor a Detto Fatto, programma in onda sulla Rai) e SoGlam – alla cui direzione troviamo l’hairstylist francese Cristophe Nicolas Biot.

Marco Vurro, Head of Influencer Marketing di Coty Professional Beauty ha così ribadito l’importanza dell’appuntamento: “Un evento così non si è mai visto prima per spettacolarità, competenza, mediaticità ed anche per il record di partecipazione e di risonanza. Per la prossima edizione abbiamo obiettivi ancora più ambiziosi, in fatto di guest star dell’hairdesogn intrenazionakle che si esibiranno on stage e di pubblico, con un sold out dell’Unipol Arena gremito di parrucchieri accorsi da tutte le regioni di Italia.

Con Wella Color Contouring continuiamo a dare prova della nostra ineguagliabile capacità di fornire altissima formazione, anticipare tendenze e offrire prodotti d’avanguardia. E vogliamo lanciare un messaggio di forte identità nel mondo della coiffure offrendo a tutti gli hairstylist presenti in Italia, gli ultimissimi strumenti per essere esponenti sul loro territorio di eccellenza di stile, moda e competenza. Perché gli hairstylist di successo sanno diffondere la cultura del bello con estrema passione, la stessa che contraddistingue Wella.”

Un appuntamento da non perdere quello che ha raccolto a Bologna più di 7000 persone, presentato da Rudy Zerbi e Giorgia Palmas, con Jo Squillo, ha visto inoltre la partecipazione di ospiti come Melissa Satta, Elena Barolo, Vittorio Brumotti, Gabriele Cirilli e molte influencer arrivate a Bologna per l’occasione; un evento di grande interesse non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per gli appassionati del settore e per chi vuole essere sempre aggiornato sulle tendenze in fatto di hairstyle!

Vediamo alcune delle creazioni mostrate durante queste due giornate nello strepitoso show firmato Wella Professionals!

Per vedere tante altre immagini della manifestazioni basterà cercare l’hashtag ufficiale dell’evento #WCS17, che sta spopolando in rete.

Scritto da Manuela Di Vietri

Dal blog www.paroledimoda.blogspot.it