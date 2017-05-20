Anche Joe Bastianich diventa “ITALICO”

Da Reggio Calabria alle Alpi ormai spopola il tormentone ITALICO promosso già da diversi mesi dai maestri Calabresi.

Cosí alla famosissima Mille Miglia 2017 che si svolge dal 18 al 21 Maggio sul tradizionale percorso Brescia-Roma-Brescia , in piazza duomo a Montecchio Maggiore (Vi),all’interno dell’ area riservata ai piloti per il controllo dei tempii ieri , grazie all ‘organizzazione di Mauro Peruzzi a tutti i 440 equipaggi partecipanti, è stato fatto gustare ITALICO. Il famoso giudice di Masterchef Joe Bastianich in gara ha cosi potuto conoscere la famosa preparazione portavoce del concetto di fratellanza , unione e collaborazione tra professionisti ribadita anche dal Sindaco di Montecchio Maggiore che insieme ai maestri gelatieri a di CIOKKOLATTE di Pd ha distribuito il gusto ai corridori. UNITI SI VINCE SEMPRE

