Anche il Polo Museale della Calabria alla Giornata nazionale delle Famiglie al museo

Dalla Galleria Nazionale di Cosenza ai musei di Vibo Valentia, Locri, Sibari e Crotone: giochi e laboratori per le famiglie il 9 ottobre

Domenica 9 ottobre 2016, il Polo Museale della Calabria, direttore delegato Nella Mari, partecipa alla Giornata nazionale delle Famiglie al museo promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La Galleria Nazionale di Cosenza, presenta, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, la Iª edizione delle ANIMALIADI, una sorta di gara che prevede la ricerca degli animali raffigurati nei dipinti custoditi nel museo. Nell’ottica della competizione olimpica, i partecipanti, divisi in squadre secondo nuclei familiari, riceveranno un elenco di animali da ricercare nel minor tempo possibile.

La Galleria Nazionale di Cosenza premierà i partecipanti con la Cartella d’Arte, brochure illustrativa realizzata dai Servizi Educativi del museo.

L’iniziativa è a cura di Melissa Acquesta e Gemma Anais Principe con il coordinamento scientifico di Nella Mari, direttore della Galleria Nazionale di Cosenza.

Laboratori con le app dei musei a Vibo Valentia e Locri

Al Museo Archeologico Nazionale di Vibo Valentia, direttore Adele Bonofiglio, alle ore 11.00, e al Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri, direttore Rossella Agostino, alle ore 16.00, in linea con la tematica del gioco e della gara, Museum Children Ebook, laboratori ludico-didattici durante i quali, guidati dalla lettura delle pagine delle app dedicate ai due musei, saranno rivisitate le meraviglie e i tesori delle collezioni museali.

Al Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide, direttore Adele Bonofiglio, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, sarà distribuita ai giovani visitatori che con le loro famiglie visiteranno il museo, la mappa tematica Scopri il tuo museo, elaborata dal Sed del MiBACT. Inoltre, alcuni alunni dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Cassano allo Ionio (CS), grazie ad un progetto di Alternanza-Scuola-Lavoro, prendendo spunto dai reperti archeologici esposti nel museo, racconteranno al pubblico favole di Esopo.

A Crotone una caccia al tesoro tra i reperti

Al Museo Archeologico Nazionale di Crotone, direttore Gregorio Aversa, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, una Caccia al tesoro permetterà ai piccoli visitatori di conoscere più da vicino i preziosi reperti del museo.