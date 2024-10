Anci Giovani Reggio Calabria: eletto il nuovo coordinatore metropolitano

Si è svolto presso la sede dell’Anci Calabria a Lamezia Terme il coordinamento regionale sotto la guida del Presidente Marco Porcaro. Lo stesso Presidente ha nominato di Miriam Noemi Idone alla guida dell’ANCI GIOVANI per la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Miriam Noemi Idone è consigliere comunale di maggioranza a Campo Calabro e succede alla guida dell’Anci Giovani di Reggio Calabria a Giuseppe Benedetto consigliere comunale a Motta San Giovanni ed a Francesco Laganà consigliere comunale a Calanna ed oggi componente del Coordinamento regionale di Anci Giovani.

Miriam Noemi Idone afferma:

“Ringrazio il coordinamento regionale per la fiducia accordatami, sarò da subito a lavoro per rilanciare in modo unitario e condiviso le tematiche di interesse comune che vivono i 97 comuni che compongono l’area Metropolitana di Reggio Calabria”.