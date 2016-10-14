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Ancora aperte le iscrizioni al corso con Cartalana

Sabato 29 ottobre il workshop con Marcella Stilo, in arte Cartalana, per scoprire la filatura della carta con il fuso a mano e realizzare bijoux ecosostenibili, a numero chiuso

14 Ottobre 2016 - 17:15 | di Vincenzo Comi

Gioielli in carta di Cartalana, mosaico di creazioni di Marcella Stilo

Sono ancora aperte le iscrizioni al corso di filatura della carta e creazione di eco-gioielli organizzato da Laboratori Raminghi in collaborazione con Cartalana.

L’appuntamento è per sabato 29 ottobre dalle ore 15:30 alle 18:30, con la formula degli home craft parties, in un clima conviviale, dinamico, creativo.

Dopo aver girato l’Italia, tra Roma, Bologna e Milano, Marcella Stilo, in arte Cartalana, torna in Calabria con la sua arte e il suo design unico.

Conosciuta sul territorio nazionale per l’estro e l’abilità con cui utilizza la carta, Cartalana propone con le sue creazioni un nuovo concetto di preziosità non più legato al materiale, ma al valore etico dei progetti realizzati.

I suoi gioielli sono interamente fatti a mano, nel segno di una tradizione artigiana che si apre alla modernità.

Durante il workshop, le partecipanti potranno scoprire i segreti della filatura della carta attraverso l’utilizzo di un fuso a mano in legno che verrà lasciato in dotazione alle allieve, realizzando diversi progetti di bijoux dal design contemporaneo ed ecosostenibile, imparando così a ri-utilizzare la carta in maniera creativa.

Le iscrizioni sono aperte, per partecipare è necessaria la prenotazione. Il corso è a numero chiuso. Per info e prenotazioni: laboratoriraminghi@gmail.com o 329.4435864

Corso di filatura della carta con Cartalana organizzato da Laboratori Raminghi

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