Ancora aperte le iscrizioni al corso ‘Sapori d’Oriente’

Tre lezioni con lo chef Takaaki Shibuya per imparare ramen, tempura, sushi e sashimi: il corso è a numero chiuso, giunto alla terza edizione

Sono ancora aperte le iscrizioni alla terza edizione del corso di cucina giapponese “Sapori d’Oriente”, organizzato da Laboratori Raminghi in collaborazione con l’Osteria “I 10 mondi” di Bagnara Calabra.

Tre lezioni per scoprire gusti e sapori della cucina del Sol Levante e impararne tecniche e segreti grazie alla professionalità del maestro e chef Takaaki Shibuya.

Il programma delle lezioni prevede la preparazione di piatti della tradizione, come ramen e spaghetti di riso, tempura, sushi e sashimi, e le specifiche cotture del pesce e delle verdure con i diversi condimenti tipici dei pasti nipponici.

Il corso è a numero chiuso. Per info e prenotazioni laboratoriraminghi@gmail.com – 329.4435864