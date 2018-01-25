Ancora successi delle gelaterie calabresi al Sigep in occasione della presentazione della guida del gambero rosso gelaterie d’Italia. I parametri utilizzati per la valutazione da parte degli ispettori di Gambero Rosso sono esposti nelle prime pagine della guida, e anche qui, nel Vademecum dell’Assaggiatore di Gelato, e spaziano da aspetti che riguardano il locale alla degustazione vera e propria che coinvolge tutti e cinque i sensi.

Degli oltre 37.000 esercizi presenti nel nostro Paese, nella guida gelaterie d’Italia 2018 , entrano circa 340 indirizzi, valutati con un punteggio che va da zero a tre Coni secondo il livello di eccellenza raggiunto. L’anno scorso la Calabria, forse per qualche defiance era assente e ciò aveva suscitato non poche polemiche. Negli ultimi anni il gelato sta vivendo una sorta di rinascimento, un fermento che coinvolge l’intero settore, da Nord a Sud e quest’anno non poteva mancare la nostra regione presente con diverse eccellenze , con 2 coni gambero rosso: a Reggio Calabria “Cesare” prima gelateria d’Italia nel 2016, a Lamezia Terme “Casa Mastroianni il Cantagalli e a Catanzaro invece gelateria Amedeo.

Con un cono elencati Ercole di VV, Millenium e Marrons Glacés di CZ, Bar del tocco Gerace e Tonino di Tropea. Quindi grande conferma dell’eccellenza dei nostri artigiani che rafforzano il settore enogastronomico calabrese, la nostra regione ha infatti chiuso il 2017 con 9 milioni di presenze turistiche.