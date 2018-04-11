E’ arrivato in Calabria il primo grande zoo etico: il Centro Commerciale di Rizziconi ospita fino al 22 aprile “Lo zoo che vorrei. Animali in libertà“, con oltre 140 animali di peluche, in pet 100% riciclato e a grandezza naturale.

“Lo zoo che vorrei. Animali in libertà” è una attrazione spettacolare e divertente, un parco itinerante nella galleria del Centro Commerciale Porto degli Ulivi di Rizziconi abitato da animali di tutto il mondo che permette ai visitatori di osservare ogni particolare delle varie specie attraverso i 144 peluche che riproducono perfettamente e a grandezza naturale gli animali presenti in vari continenti, liberi di sprigionare la loro bellezza e i loro reali colori, realizzati con cura e maestria da Hansa creation nel pieno rispetto dell’ambiente: tutto il materiale utilizzato per l’imbottitura è infatti 100% pet riciclato.

Otto aree tematiche per conoscere gli animali

Dalle fattorie alla savana, dalla giungla alla foresta, dall’Australia al Polo Nord, rettili e volatili. Sono infatti otto le aree tematiche che offrono al pubblico la possibilità di conoscere attraverso un’interazione emozionale e coinvolgente le abitudini e la storia degli animali e le caratteristiche dei diversi ambienti dove vivono.

Tante già le scuole di tutta la regione che stanno visitando lo zoo che si trasforma ogni mattina in uno strumento didattico coinvolgente e costruttivo che lancia anche un messaggio etico ed educativo al fine di rafforzare nei piccoli esploratori l’atteggiamento rispettoso e la cura della natura e degli animali.

Rangers, visori 3D e acquario multimediale

Infatti i bambini sono accolti da uno staff professionista in tenuta da “rangers” che li invita ad indossare a loro volta degli accessori da esploratori, per un’esperienza ancor più interattiva che si conclude con una fantastica sorpresa: un acquario multimediale dove i bambini, grazie all’avanzata tecnologia di visori 3D, vivono l’esperienza dell’oceano tra i pesci e i mille colori dei fondali marini.

La partecipazione è gratuita ed è un pieno di allegria per piccoli e grandi!