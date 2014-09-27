Annette Gabbedey: l’artista di gioielli senza dita

di Alessandro Sica – Annette Gabbedey è una dei più apprezzati gioiellieri inglesi, e crea dei preziosi gioielli con curate decorazioni in miniatura.

Annette non usa utensili speciali per il suo lavoro, ma si limita ad adattare i normali attrezzi di gioielleria. A guardarli bene si vede solo oggetti di ottima fattura che non farebbero certo pensare che Annette sia senza dita. “Guardo le persone con le dita, e mi domando come facciano perché le dita finiscono sempre in mezzo”. E’ solo la percezione di come vedi te stesso, io sono nata così e non ho mai conosciuto nulla di diverso”, spiega Annette.

“Fare gioielli è una cosa molto basata sul tatto ed è qualcosa che fai con le mani.

Ho un’ottima sensibilità nelle mani, e posso sentire tutto quello che tocco”, continua la donna che però non nega come molti suoi clienti rimangano sorpresi della sua condizione. Ma ad Annette non crea problemi, anzi, è contenta quando i bambini le fanno delle domande, anche se i genitori si sentono in imbarazzo: “Devono imparare da piccoli che il mondo è fatto di tanti tipi di persone diverse”