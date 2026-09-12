Cannizzaro incontra i portatori: ‘Le spalle su cui Reggio poggia la sua devozione’ – VIDEO

Il sindaco ha fatto visita ai portatori riuniti nella sede accanto alla chiesa del Loreto prima della partenza verso l'Eremo

La giornata più attesa delle Feste Mariane 2026 è iniziata all’alba, nel segno della tradizione e della devozione.

Di buon mattino il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha voluto incontrare i portatori della Vara prima della partenza verso la Basilica dell’Eremo, da dove prenderà il via la processione della Madonna della Consolazione. Un momento semplice ma carico di significato, che il primo cittadino ha voluto sintetizzare con poche parole:

“Le spalle su cui Reggio poggia la sua devozione. La sua storia e il suo cuore. Doveroso iniziare questa giornata insieme a loro”.

Cannizzaro: “Da questo momento iniziano le festività mariane”

I portatori si sono ritrovati nella loro sede, accanto alla chiesa del Loreto, per poi salire sugli autobus diretti verso l’Eremo. Proprio lì Cannizzaro ha voluto portare il suo saluto.

“Buongiorno, ci tenevo moltissimo a partecipare a questo momento significativo di aggregazione dei nostri portatori che si riuniscono nella loro sede a quest’ora del mattino, che è accanto alla Chiesa del Loreto, per salire sugli autobus che quest’anno abbiamo inteso serigrafare con le immagini della Madonna della Consolazione per recarsi alla Basilica dell’Eremo”.

Poi il passaggio che segna simbolicamente l’inizio della giornata:

“Di fatto da questo momento si dà inizio alle festività mariane. Buona festa a tutti”.

Il legame tra Reggio e i portatori della Vara

Quello dei portatori è uno dei simboli più riconoscibili della Festa della Madonna della Consolazione. Sono loro a sostenere materialmente la Vara lungo il percorso che dall’Eremo conduce fino alla Cattedrale, in uno dei momenti più intensi e partecipati dell’intero calendario religioso reggino.

La visita del sindaco arriva così nelle prime ore di una giornata destinata a coinvolgere tutta la città, tra fede, tradizione e partecipazione popolare.