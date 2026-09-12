Bande musicali alla processione, il centrosinistra: ‘Cannizzaro si è ravveduto’

Il centrosinistra reggino esprime apprezzamento per la decisione del Comune: “Abbiamo sollevato una questione che riguardava la storia e l’identità di Reggio. Siamo contenti che il sindaco Cannizzaro si sia ravveduto”.

“Accogliamo con soddisfazione la decisione dell’Amministrazione comunale di garantire la presenza delle bande musicali cittadine alla processione della Madonna della Consolazione. È una scelta che riteniamo doverosa e che va nella direzione da noi auspicata e sollecitata”.

È quanto affermano i consiglieri comunali di minoranza a Palazzo San Giorgio, dopo aver sollevato pubblicamente la questione dell’esclusione delle bande dai festeggiamenti mariani.

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La posizione del centrosinistra

“La nostra presa di posizione – sottolineano – non nasceva da una contrapposizione politica fine a sé stessa, ma dalla volontà di difendere una tradizione profondamente radicata nella storia della nostra città. Abbiamo ritenuto necessario intervenire, sollecitare l’Amministrazione e chiedere un confronto perché non era pensabile celebrare la Festa della Madonna della Consolazione mettendo da parte realtà che da generazioni accompagnano e rendono ancora più autentica questa ricorrenza”.

“Prendiamo quindi atto con favore – proseguono – che il sindaco Cannizzaro abbia ascoltato le nostre sollecitazioni e quelle dei rappresentanti delle bande musicali cittadine e si sia ravveduto rispetto a una decisione che, se confermata, avrebbe rappresentato una grave discontinuità con la tradizione cittadina. Siamo contenti che alla fine abbia prevalso il buon senso”.

“Un’opposizione seria, attenta e propositiva”

“Questa vicenda – evidenziano i consiglieri – dimostra anche il senso che intendiamo dare al nostro ruolo di opposizione: un’opposizione seria, attenta e soprattutto propositiva. Criticare quando è necessario, ma anche avanzare proposte, segnalare problemi e contribuire concretamente a trovare soluzioni nell’interesse della città. Quando l’Amministrazione corregge il tiro e assume decisioni positive per Reggio, non abbiamo difficoltà a riconoscerlo e ad apprezzarlo”.

“La presenza delle bande alla processione – concludono – è una buona notizia per Reggio Calabria, per le nostre tradizioni e per tutte quelle associazioni e realtà culturali che quotidianamente, spesso con grande sacrificio, tengono viva l’identità della nostra comunità. Siamo felici di aver contribuito, con la nostra attività di stimolo e di vigilanza, a raggiungere questo risultato. Ora è giusto guardare avanti e lavorare tutti insieme affinché la Festa della Madonna della Consolazione possa essere celebrata nel pieno rispetto della sua storia e delle sue tradizioni”.