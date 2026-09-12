Feste Mariane 2026, cambia il servizio ATAM: tutte le modifiche dal 12 al 15 settembre
A causa delle limitazioni alla circolazione nel centro cittadino, il servizio di trasporto pubblico subirà alcune modifiche
12 Settembre 2026 - 06:00 | Comunicato stampa
In occasione delle Festività Mariane della Città di Reggio Calabria e delle conseguenti limitazioni alla circolazione nel centro cittadino, per ragioni di sicurezza, il servizio ATAM subirà alcune modifiche nei giorni dal 12 al 15 settembre 2026.
Dal 12 al 15 settembre: modifiche dalle 20 alle fine del servizio
A causa dell’interdizione al transito sul Corso Matteotti, nella corsia preferenziale, e sul Lungomare Falcomatà, prevista dall’Ordinanza Comunale n. 722/2026, non sarà possibile attraversare il centro cittadino in direzione Nord-Sud.
Le linee della zona Nord A, A/, 101, 102, 103, 107/109, 108 e 319 limiteranno il servizio al Terminal Libertà.
Le linee 11, 15, 113, 115, 116, 117, 118, 121/122, in partenza dal Terminal Libertà, e le linee 10, 12, 14 e 119 riprenderanno il regolare servizio verso i capolinea della zona Sud, rispettando l’orario di transito dalla Stazione Centrale FS.
Le linee 7, 7C, 17, 27 e 28 raggiungeranno i rispettivi capolinea attraverso l’itinerario alternativo:
Eremo Condera → via Figurella → via Spirito Santo → CeDir → Calopinace.
Le linee 6, 123 e 124, in direzione Monte-Mare, raggiungeranno Piazza Garibaldi attraverso:
via Reggio Campi II tronco → Chiesa S. Paolo → via P. Andiloro → CeDir → Calopinace → Piazza Garibaldi.
Martedì 15 settembre: la processione della Madonna della Consolazione
Dalle ore 14:00 e fino a cessate esigenze, in occasione della processione della Sacra Effige della Madonna della Consolazione, e come previsto dall’Ordinanza Comunale n. 713/26, tutte le linee in direzione Nord seguiranno il percorso alternativo:
Calopinace → via San Francesco da Paola → via Pepe → Corso Matteotti → via Roma → consuete destinazioni.
Dalle ore 17:00, a causa delle modifiche alla viabilità e dell’intensificarsi degli eventi, tutte le linee potrebbero subire ritardi e/o soppressioni di corse.
ATAM invita l’utenza a programmare per tempo i propri spostamenti.
L’azienda si scusa per gli eventuali disagi e ringrazia gli utenti per la collaborazione.
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