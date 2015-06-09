Anno ricchissimo per l’A.S.D Restart, rappresentanti della Calabria nelle fasi nazionali

Anno ricchissimo per l’A.S.D Restart che ha visto le sue ginnaste protagoniste di numerose gare e manifestazioni a partire dalla prima gara regionale avvenuta a ottobre a finire con l’ultima concorsa ieri a Catanzaro denominata “Trofeo CONI”. Il PRIMO posto ottenuto dalla rappresentativa Restart composta da Vanessa Votano, Francesca Capria, Alice Malara e Chiara De Girolamo in seguito all’esecuzione di un esercizio di squadra con i cerchi e di un individuale alla palla, ha consentito la selezione delle stesse come uniche RAPPRESENTANTI della Regione CALABRIA per la fase Nazionale che si terrà il prossimo ottobre e che nell’edizione passata (2014) aveva visto partecipare oltre 2000 atleti under 14 appartenenti a 23 Federazioni Sportive Nazionali e a 7 Discipline Sportive Associate, in rappresentanza di 19 regioni. La Dirigente Marilena D’Arrigo si ritiene quindi onorata all’idea che le proprie allieve non gareggeranno a nome della “Restart” ma a nome della “Calabria” ragion per cui l’impegno nella preparazione a tale evento da parte di allieve e istruttrici sarà massimo in questi mesi, senza però tralasciare i prossimi eventi in programma quali il Saggio del 14 Giugno e la Nazionale a Pesaro dal 19 al 22 giugno.

Un calendario senza dubbio fittissimo che si arricchisce sempre più grazie anche agli inviti fatti alla società da parte di vari enti in occasione di manifestazioni sul territorio Reggino quale “La vetrina sullo stretto” ,svolta ieri in Via Marina e organizzata dal CONI, in cui si sono esibite tutte le allieve del team agonistico non impegnate nella concomitante gara a Catanzaro.