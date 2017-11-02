Anticipazione delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo per il mese di ottobre a Reggio Calabria

Il Comune di Reggio Calabria partecipa alla rilevazione dei prezzi al consumo a cura dell’Istat. Ecco i dati provvisori, diffusi dal servizio Statistica del Comune di Reggio Calabria, per quanto riguarda la variazione degli indici dei prezzi del mese di Ottobre per la nostra città.

Nel mese appena trascorso l’Indice dei Prezzi al Consumo per l’intera collettività nazionale (NIC) della città di Reggio Calabria, registra una variazione rispetto allo stesso mese dell’anno precedente pari a +0,9%. La variazione congiunturale, ossia rispetto al mese precedente, è pari a -0,1%.

Le variazioni congiunturali per divisione di spesa

A livello congiunturale, le divisioni di spesa con significative variazioni in aumento sono: “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” (+0,9%); “Abbigliamento e calzature” (+0,3%); “Trasporti” (+0,1%); “Ricreazione, spettacoli e cultura” (+0,1%).

Si rilevano invece variazioni di segno negativo su: “Istruzione” (-21,9%); “Servizi ricettivi e di ristorazione” (-1%); “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili” (-0,6%).

Rimangono invariate le divisioni: “Bevande alcoliche e tabacchi”; “Mobili, articoli e servizi per la casa”; “Servizi sanitari e spese per la salute”; “Comunicazioni”; “Altri beni e servizi”.

I dati su base annua

Su base annua, le divisioni di spesa con significative variazioni in aumento sono: “Trasporti” (+3%); “Altri beni e servizi” (+2,7%); “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” (+1,7%); “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili” (+1,4%); “Bevande alcoliche e tabacchi” (+0,3%); “Abbigliamento e calzature” (+0,3%); “Mobili, articoli e servizi per la casa” (+0,3%); “Ricreazione, spettacoli e cultura” (+0,2%); “Servizi sanitari e spese per la salute” (+0,1%). .

Si rilevano variazioni di segno negativo su: “Istruzione” (-21,9%); “Comunicazioni” (-0,7%); “Servizi ricettivi e di ristorazione” (-0,4%).

Sul sito www.reggiocal.it alla sezione notizie è possibile consultare il dato integrale.

Fonte: Ufficio Stampa Città di Reggio Calabria