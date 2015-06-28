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Antincendio boschivo, via alla campagna 2015 dell’Ente Parco

Al via la campagna antincendio boschivo 2015 dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, con due manifestazioni di interesse per volontari e agricoltori

28 Giugno 2015 - 08:48 | di Vincenzo Comi

Incendio boschivo: la campagna antincendio 2015 dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte

In prima linea nella lotta agli incendi boschivi con l’obiettivo prioritario di tutelare il patrimonio ambientale e naturalistico, l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte ha messo in campo anche per questa annualità, le proprie azioni mirate alla prevenzione ed al contrasto agli incendi boschivi.

Le attività erano già state programmate e dettagliate nel vigente Piano quinquennale AIB 2013-2017 dell’area protetta, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 marzo scorso, e che prevede l’esecuzione annuale di attività di prevenzione, di lotta attiva e di spegnimento degli incendi boschivi.

Per tali azioni l’Ente ha stabilito di indire due manifestazioni di interesse relative alle iniziative sinergiche di avvistamento e spegnimento degli incendi e lotta attiva.

La prima manifestazione è rivolta solo alle associazioni di volontariato e di protezione civile con le quali verranno successivamente stipulati i contratti di responsabilità, la seconda invece è rivolta a coltivatori diretti singoli o associati, imprenditori agricoli, pastori che abbiano terreni all’interno del Parco e che effettueranno su di essi interventi di selvicoltura preventiva.

Le manifestazioni di interesse sono pubblicate sul sito dell’Ente: sezione avvisi e bandi.

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