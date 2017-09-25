Grande successo per le due serate tenutasi a Jesi ‘Alla Corte di Federico‘ nella strepitosa Piazza della Repubblica con alle spalle la scenografia artistica del magnifico Teatro Pergolesi , una vera e propria opera d’arte, che ha visto protagonista lo stilista Anton Giulio Grande.

Nella prima serata in qualità di Presidente di giuria del concorso nazionale orafi d’Italia organizzata dall’agenzia Art & Work di Sandro Fiorentini col patrocinio della Regione Marche e del Comune di Jesi. Pubblico e orafi giunti da ogni parte d’Italia.

La sera dopo la sfilata che ha avuto come special guest Anton Giulio Grande che ha incantato il pubblico con la sua ultima collezione di alta moda, 14 modelle con abiti fluttuanti e plissettati ,3modelli con camice ricamate e giubbotti stile militar chic hanno sfilato per lo stilista che ha avuto una vera e propria ovazione.

Alla fine lo stilista accolto da star con la testimonial e amica Debora Salvalaggio che ha indossato in esclusiva due abiti uno rosso e l’altro nero della sua ultima collezione , con premiazione finale fa parte dell’assessore alla cultura il Dott. Luca Butini.