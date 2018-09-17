Serata per un quadro “Sintesi (acrilico su tela, 50 x 70) “Antonia De Salvo dona al Convento delle Suore Elisabettine di Capodimonte – NAPOLI …Puo’ esistere una “SINTESI” tra il bene e il male? In questa tela io ho voluto immaginarla… Un abbraccio tra due cavalli: un cavallo selvaggio che abbraccia un cavallo domato.

I due cavalli sono “alleggeriti” dal BENE e non sprofondano,aleggiano e creano un’onda buona SALVIFICA. La forza dell’abbraccio,infatti,amplifica il bene intorno creando l’OLTRE: bene sociale ed eterno.

L’OLTRE permea/interessa i quattro elementi: aria-acqua-terra-fuoco,mai separati ma IBRIDATI (ecco le code dei cavalli che si ispirano ai pesci,al mondo acquatico…).

La linea di confine tra bene/male, inferno/paradiso viene SFUMATA dalla figura metaforica del cavallo,inteso come CAVALIERE DI STESSO dotato di intelligenza e sensibilita’ umana che si autogestisce, che COMBATTE e che RISOLVE nell’UNIONE ARMONICA!!! – 15 settembre 2018 IL PRESIDENTE Dell’accademia INTERNAZIONALE della cultura e della scienza MASSIMO MARIA CIVALE DI NAPOLI RICONOSCENDO GLI IMPEGNI COMPIUTI NEL VOLONTARIATO ED IN CAMPO SOCIALE CULTURALE E ARTISTICO Ha CONFERISCE IL PREMIO CUORE D’ORO 2018. A Antonia de salvo Ospiti Nicola Giampaolo di Rutigliano Giornalista e Postulatore accreditato presso la Santa Sede – Bruna Siviglia presidente BIESSE ha chiuso la manifestazione rallegrandosi per la grande Pei l’importante riconoscimento artistico e culturale.