Antonia De Salvo riceve il Premio Cuore d’Oro 2018
Premio Cuore d'Oro 2018 ad Antonia De Salvo, che dona al Convento delle Suore Elisabettine di Napoli il quadro 'Sintesi', un abbraccio tra due cavalli
17 Settembre 2018 - 17:14 | di Eva Curatola
Serata per un quadro “Sintesi (acrilico su tela, 50 x 70) “Antonia De Salvo dona al Convento delle Suore Elisabettine di Capodimonte – NAPOLI …Puo’ esistere una “SINTESI” tra il bene e il male? In questa tela io ho voluto immaginarla… Un abbraccio tra due cavalli: un cavallo selvaggio che abbraccia un cavallo domato.
I due cavalli sono “alleggeriti” dal BENE e non sprofondano,aleggiano e creano un’onda buona SALVIFICA. La forza dell’abbraccio,infatti,amplifica il bene intorno creando l’OLTRE: bene sociale ed eterno.
L’OLTRE permea/interessa i quattro elementi: aria-acqua-terra-fuoco,mai separati ma IBRIDATI (ecco le code dei cavalli che si ispirano ai pesci,al mondo acquatico…).
La linea di confine tra bene/male, inferno/paradiso viene SFUMATA dalla figura metaforica del cavallo,inteso come CAVALIERE DI STESSO dotato di intelligenza e sensibilita’ umana che si autogestisce, che COMBATTE e che RISOLVE nell’UNIONE ARMONICA!!! – 15 settembre 2018 IL PRESIDENTE Dell’accademia INTERNAZIONALE della cultura e della scienza MASSIMO MARIA CIVALE DI NAPOLI RICONOSCENDO GLI IMPEGNI COMPIUTI NEL VOLONTARIATO ED IN CAMPO SOCIALE CULTURALE E ARTISTICO Ha CONFERISCE IL PREMIO CUORE D’ORO 2018. A Antonia de salvo Ospiti Nicola Giampaolo di Rutigliano Giornalista e Postulatore accreditato presso la Santa Sede – Bruna Siviglia presidente BIESSE ha chiuso la manifestazione rallegrandosi per la grande Pei l’importante riconoscimento artistico e culturale.
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