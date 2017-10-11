Si è conclusa con successo la partecipazione di Caffè Mauro all’ ultima edizione di Anuga 2017, la più importante fiera dell’agroalimentare che si tiene a Colonia, in Germania, con cadenza biennale e che è ormai appuntamento fisso per i Buyers provenienti da tutto il mondo.

La soddisfazione di Caffè Mauro

Piena soddisfazione per Michele Rizzo, General Manager e Amministratore dell’ Azienda, che con occhio sempre attento a cogliere le importantissime opportunità che arrivano dai mercati di tutto il mondo, sostiene “Anuga si conferma anche per quest’anno l’evento internazionale più importante del settore agroalimentare ed un’Azienda come la nostra, considerata a pieno titolo tra le migliori torrefattrici d’ Italia e che rappresenta egregiamente il Made in Italy nel mondo, non poteva mancare”.

Con uno spazio espositivo di 284 mila metri quadrati, suddivisi in 10 saloni tematici e centinaia di prodotti esposti, la Fiera ha dato spazio a tutti i settori dell’agroalimentare, dall’ Anuga Frozen Food all’ Anuga Meat, per continuare con l’ Anuga Bread fino all’ Anuga Fine Food. Spazi in cui gli oltre 7200 espositori , provenienti da oltre 100 Paesi, hanno accolto i Buyers di tutto il mondo.

“In particolare il padiglione Italia e tante importanti aziende tra cui Caffè Mauro, continua Michele Rizzo, hanno conquistato il ruolo di Top Exhibitor della Fiera, rinsaldando così l’importante legame commerciale esistente con la Germania, primo partner per l’ Export agroalimentare. Secondo i dati ICE 2016, infatti, l’Italia ha esportato in Germania prodotti alimentari per un valore di oltre 6 miliardi di euro su 34 miliardi totali realizzati dalle esportazioni. Con questi numeri pertanto ,La Fiera Anuga vede l’Italia nel ruolo di espositore più importante dell’intera manifestazione, grazie anche alla collaborazione tra l’ Ente Fiera di Colonia e l’ Ente Fiere di Parma. Mi sento di dire che siamo davvero fieri di essere italiani e di rappresentare con il nostro prodotto un’ Eccellenza tutta italiana”.

Il prossimo appuntamento a Milano

Il prossimo appuntamento per Caffè Mauro è nei prossimi giorni a Milano, al SIC il Salone Internazionale del Caffè che si tiene in occasione di HOST, il Salone Internazionale dedicato al Mondo Ho.Re.Ca.