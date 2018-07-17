Al via la seconda edizione de “Il Talento sei Sud“, finestra sulle eccellenze calabresi. L’evento – organizzato dall’associazione culturale “Laboratorio da Sud, per il Cambiamento” – vuole promuovere le realtà giovanili operanti nel campo della moda, della fotografia, della cultura e dell’intrattenimento nel panorama calabrese.

L’idea dell’associazione è quella di sostenere il potenziale umano presente sul territorio, favorendone le interazioni e la partecipazione. Mettere insieme i talenti quindi, attraverso un gesto simbolico e concreto: parte del ricavato sarà infatti destinato alla beneficenza.

L’aperitivo di beneficenza avrà luogo mercoledì 18 luglio alle 19:30, presso il Lido Turquè di Reggio Calabria.

La serata si aprirà con la presentazione delle eccellenze calabresi: saranno presenti Giada Tropea (Miss Mondo Italia 2016), Giusy Di Bartolo (fashion designer), Cetty Costa (scrittrice), Carla Ceravolo (poeta); con la partecipazione straordinaria dello showman Pasquale Caprì e del duo comico Aldo al Quadrato, per trascorrere dei momenti all’insegna dell’intrattenimento. La serata proseguirà con la musica di Massimo Trunfio dj.

L’evento è stato realizzato in partenariato con l’Associazione Giovani Imprenditori Agricoli (AGIA), l’associazione “Pensando Meridiano” e l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria.