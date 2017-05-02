Aperte le iscrizioni al Premio Fiorella Folino ed al Contest Cosplay

I ragazzi della associazione culturale AttivaMente lavorano senza sosta ai preparativi della 9° edizione del “Lamezia Comics & Co…”, la manifestazione dedicata al fumetto che si svolgerà nella città della piana dall’8 al 10 di settembre.

Le novità dell’edizione 2017

Il primo maggio, infatti, sono uscite le prime novità inerenti l’appuntamento del 2017, ovvero sono stati pubblicati tre diversi regolamenti con le relative domande di partecipazione. Nello specifico arriva alla sua quinta edizione il “Lamezia Comics &mergenti – Premio Fiorella Folino”, contest artistico volto a dare visibilità ai talenti nascenti.

Artisti di qualunque età, dunque, avranno l’opportunità di mettersi in gioco e farsi conoscere rappresentando, su un supporto 35×50, la “Justice League”, il gruppo di supereroi DC, nelle più svariate situazioni, creando una striscia, in una sola immagine, utilizzando qualunque tecnica. Il tema è stato scelto in omaggio al film che uscirà nelle sale cinematografiche il 17 novembre. Gli aspiranti artisti avranno tempo fino ai primi di settembre per consegnare il risultato della propria arte. Novità anche per il contest cosplay, l’arte di indossare un costume che rappresenti un personaggio del mondo della fantasia interpretandone il modo di agire.

Il contest cosplay e la categoria Steampunk

La sfilata concorso protagonista della domenica pomeriggio, infatti, vedrà fra le categorie in gara (miglior cosplayer in assoluto, maschile, femminile, gruppo, simpatia) anche lo Steampunk, ovvero il mondo anacronistico in cui armi e strumentazioni vengono azionate dalla forza motrice a vapore, un modo di vedere come sarebbe stato il passato se il futuro fosse arrivato prima. Le iscrizioni via posta e mail per entrambi i concorsi chiudono il 1 settembre, mentre dal vivo le opere possono essere consegnate entro il 6 settembre.

Per la gara cosplay la domanda può essere data in fiera entro domenica 10 settembre alle 15:30. Stabilite anche le modalità di partecipazione alla manifestazione in qualità di operatore commerciale del settore per ottenere uno spazio espositivo, uno stand, all’interno dell’area a loro appositamente dedicata. Per maggiori dettagli ed informazioni, richiedere e consultare regolamenti e moduli di iscrizione alla mail info@lameziacomicsandco.it oppure ai profili della manifestazione sui principali social network.