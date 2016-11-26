Apre la scuola di parapendio in Calabria
L'Aero Club dello Stretto apre al suo interno la scuola di volo libero, specialità parapendio: corsi per il brevetto e voli in tandem con istruttori qualificati
26 Novembre 2016 - 21:04 | di Domenico Suraci
L’Aero Club dello Stretto annuncia l’apertura, al suo interno, della scuola di volo libero, specialità parapendio.
Una grande opportunità per tutti gli appassionati del volo libero della Calabria, e per chiunque voglia avvicinarsi a questo sport semplice e affascinante.
Presso la segreteria dell’Aero Club dello Stretto troverete tutte le informazioni utili sui corsi per il conseguimento del brevetto. Chiunque è in grado di frequentare un corso di parapendio, essendo questo sport adatto a tutte le età: dal giovane (minimo 16 anni) in cerca di un’esperienza emozionante ed adrenalinica, al pensionato che vuol finalmente coronare il sogno di volare in massima sicurezza.
La scuola effettua anche voli in tandem con istruttori qualificati ed autorizzati dall’Aero Club d’Italia: il modo più semplice per provare a volare in totale sicurezza, non essendo necessaria alcuna preparazione o capacità fisica, solo qualche passetto di corsa su un dolce pendio e via … si spicca il volo!
Per informazioni: tel./fax segreteria 0965 643035 – 340 2836108 – 320 8260873 – sito
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