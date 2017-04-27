Apertura straordinaria al Museo diocesano con visite guidate degli studenti ITE Piria

Incontriamoci al Diocesano: appuntamento domenica 30 aprile dalle 17 alle 20.

Domenica 30 aprile dalle 17 alle 20 il Museo diocesano effettuerà un’apertura straordinaria con ingresso gratuito e visite guidate a cura degli studenti dell’ Istituto Tecnico Economico “Raffaele Piria” di Reggio Calabria (indirizzo turistico).

Nell’ambito del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro “Incontriamoci al Diocesano” agli studenti, in novembre e dicembre, è stato offerto un articolato percorso formativo volto a trasferire contenuti inerenti la nascita di un Museo, temi e aspetti di un progetto museografico, arte e storia delle opere esposte e dei contesti di provenienza. Al fine di stimolare la creatività finalizzata alla promozione del turismo culturale nella nostra città parte integrante del percorso formativo ha costituito, inoltre, la realizzazione di un video documentario.

Da gennaio ad aprile in qualità di Apprendisti Ciceroni, gli studenti hanno proposto alle scuole di tutta la regione visite guidate alle collezioni museali, potenziando le proprie capacità linguistiche ed espositive.

A conclusione del Progetto, domenica 30 aprile dalle 17 alle 20 “Incontriamoci al Diocesano” è l’invito che gli studenti del Piria rivolgono alla cittadinanza tutta cui illustreranno i tesori custoditi nel Museo diocesano, adiacente alla Cattedrale (ingresso da via Campanella, 63 e da via Cimino, 24).