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Appello in tv di Paolo Mieli: criminale che gli italiani non vadano in Calabria

Il presidente di RCS Libri, ospite della Tgr Calabria, invita gli italiani a visitare la regione almeno due volte l'anno: una in estate e una fuori stagione

15 Ottobre 2015 - 12:44 | di Vincenzo Comi

Paolo Mieli, presidente di RCS Libri

Paolo Mieli, storico e  presidente della RCS libri , fa un appello agli italiani affinché visitino la Calabria.

E lo fa dagli schermi della Tgr  Calabria aprendo il programma Buongiorno Regione, curata da Alfonso Samengo, Riccardo Giacoia e dalla redazione della Rai calabrese.

Non usa mezzi termini l’ex  due volte  direttore del Corriere della Sera  : “Buongiorno cittadini della Calabria per chi   come me viene da fuori è criminale non venire almeno due volte l anno nella vostra terra . Una volta, d’accordo, d’estate, quando la  Calabria  è in festa e accoglie centinaia di migliaia di turisti. E una volta, soprattutto,  fuori stagione. Momento in cui si ha l’occasione di vedere e di conoscere la Calabria più bella.

E il modo più bello per iniziare la giornata in Calabria è guardare proprio Buongiorno Regione, una trasmissione  bene augurante e che porta fortuna, ricordatevelo.”

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-659c90e1-33b7-4f59-8378-6a4af2e5e58b.html#p

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