Appello in tv di Paolo Mieli: criminale che gli italiani non vadano in Calabria

Paolo Mieli, storico e presidente della RCS libri , fa un appello agli italiani affinché visitino la Calabria.

E lo fa dagli schermi della Tgr Calabria aprendo il programma Buongiorno Regione, curata da Alfonso Samengo, Riccardo Giacoia e dalla redazione della Rai calabrese.

Non usa mezzi termini l’ex due volte direttore del Corriere della Sera : “Buongiorno cittadini della Calabria per chi come me viene da fuori è criminale non venire almeno due volte l anno nella vostra terra . Una volta, d’accordo, d’estate, quando la Calabria è in festa e accoglie centinaia di migliaia di turisti. E una volta, soprattutto, fuori stagione. Momento in cui si ha l’occasione di vedere e di conoscere la Calabria più bella.

E il modo più bello per iniziare la giornata in Calabria è guardare proprio Buongiorno Regione, una trasmissione bene augurante e che porta fortuna, ricordatevelo.”

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-659c90e1-33b7-4f59-8378-6a4af2e5e58b.html#p