Apple ha deciso di fare un regalo a tutti i suoi utenti!

di Alessandro Sica – La casa di Cupertino, da la possibilità di scaricare gratuitamente un Ep della band di Liverpool: il nome del mini album è “4″ e raccoglie, appunto, 4 canzoni soliste scritte dai 4 inglesi e per la precisione: “Love” di John Lennon (dal disco del 1970 della John Lennon/Plastic Ono Band), ‘Let it down’ di George Harrison (1970, dal disco All Things Must Pass), ‘Call Me Back Again’ di Paul McCartney (dal disco Venus and Mars del 1975 con gli Wings), e ‘Walk with You’ di Ringo Starr (dal disco del 2010 Y Not). L’Ep ha anche un suo piccolo record, infatti, come riporta il sito Radio.com, è la prima volta che un Ep riunisce le incisioni da solisti dei Beatles. L’ennesimo mossa importante di Apple nel campo musicale, dopo l’acquisizione a inizio anno del servizio di streaming Beats Music e i riconoscimenti avuti anche dall’agenzia di rating Moody’s ha lodato l’impegno dei big dell’hi-tech nel settore dello streaming musicale.

Dopo un breve lasso di tempo in cui tutto il mondo non parlava d’altro che dell’ultimo album degli U2, “Songs of Innocence”, regalato dalla band e dalla Apple a tutti i possessori di un account su iTunes. Un’operazione di marketing colossale, visti i numeri Apple, che si inscriveva perfettamente in quelli che sono i cambiamenti che stanno colpendo l’industria discografica in questi ultimi anni.

La Apple ha provato a bissare l’iniziativa regalando un Ep di un’altra band che ha scritto la storia della musica i Beatles.