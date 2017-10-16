Con 19 voti a favore e 7 astensioni passa in Consiglio Comunale la proposta preliminare di adozione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, uno strumento di pianificazione volto a soddisfare la domanda di mobilità in ambito urbano e periurbano per migliorare la qualità della vita.

Nella relazione introduttiva l’Assessore alla Mobilità e Smart City Giuseppe Marino ha delineato i termini dell’iter:

«L’approvazione definitiva del Piano è soggetta all’acquisizione della Vas (Valutazione Ambientale Strategica) da parte della Regione Calabria, sono nel contempo avviati percorsi partecipativi con enti, associazioni e cittadini per ricevere le eventuali osservazioni circa la pianificazione del sistema di mobilità cittadino che consentirà di uscire dalla logica della improvvisazione per integrare e sincronizzare tutti gli strumenti ».