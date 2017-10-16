Approvata in consiglio la proposta preliminare di adozione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
Con 19 voti favorevoli e 7 astenuti il Consiglio comunale dà il via libera alla proposta preliminare del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. L'assessore Marino illustra l'iter
16 Ottobre 2017 - 13:31 | di Eva Curatola
Con 19 voti a favore e 7 astensioni passa in Consiglio Comunale la proposta preliminare di adozione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, uno strumento di pianificazione volto a soddisfare la domanda di mobilità in ambito urbano e periurbano per migliorare la qualità della vita.
Nella relazione introduttiva l’Assessore alla Mobilità e Smart City Giuseppe Marino ha delineato i termini dell’iter:
«L’approvazione definitiva del Piano è soggetta all’acquisizione della Vas (Valutazione Ambientale Strategica) da parte della Regione Calabria, sono nel contempo avviati percorsi partecipativi con enti, associazioni e cittadini per ricevere le eventuali osservazioni circa la pianificazione del sistema di mobilità cittadino che consentirà di uscire dalla logica della improvvisazione per integrare e sincronizzare tutti gli strumenti ».
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