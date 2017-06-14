Approvato in Commissione il regolamento del mercato ortofrutticolo all’ingrosso

La Commissione Statuto e Regolamenti del Comune ha dato il via libera al testo che sostituisce le norme del 1959 sulle aree mercatali all'ingrosso

La Commissione Statuto e Regolamenti del Comune di Reggio Calabria, presieduta dal Presidente Demetrio Martino, ha approvato con otto voti favorevoli e due astenuti il Regolamento per il mercato ortofrutticolo all’ingrosso.

Il nuovo regolamento norma le modalità di gestione delle aree mercatali all’ingrosso, presenti sul territorio comunale, le funzioni di Direttore, del personale addetto, della polizia del mercato, le rilevazione statistiche e i prezzi, la gestione dei servizi, la pesatura e la verifica dei prezzi, la vigilanza igienico sanitaria, i servizi di facchinaggio, le tariffe, gli orari ed il calendario per le vendite, le responsabilità, le destinazioni dei parcheggi, la gestione dei punti vendita, la disciplina per gli operatori mercatali e per il personale dipendente e le modalità di vendita della merce.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Commissione Demetrio Martino, che ha ricordato come il precedente regolamento per le aree mercatali comunali fosse addirittura risalente al 1959 e risultasse in larga parte inapplicato.