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Approvato il nuovo regolamento per la Commissione Toponomastica Comunale

Approvato dalla Commissione Statuto e Regolamenti il regolamento che disciplina nomi di strade e numerazione civica e il funzionamento della Commissione Toponomastica

01 Aprile 2017 - 07:30 | di Vincenzo Comi

Statua di Piazza Italia a Reggio Calabria, immagine d'archivio per la ricorrenza dell'8 settembre 1943

La Commissione Statuto e Regolamenti del Comune di Reggio Calabria, su indicazione del Presidente Demetrio Martino, ha approvato il regolamento per la toponomastica cittadina.

Il regolamento disciplina l’attribuzione dei toponimi e degli odonimi alle aree di circolazione e della numerazione civica, nonché il funzionamento della Commissione Comunale per la toponomastica, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

“Il comune di Reggio Calabria – si legge nel nuovo regolamento – tutela la toponomastica storica del proprio territorio, prediligendo i toponimi dei catasti storici e quelli formatisi nella tradizione orale. La denominazione delle nuove aree di circolazione testimonia l’evoluzione della società, legata a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, nazionale o internazionale”.

“L’approvazione del nuovo regolamento – ha spiegato il presidente della Commissione Statuto e Regolamenti Demetrio Martino – disciplina il funzionamento della Commissione Toponomastica, offrendo un contributo valido in termini di supporto al lavoro che viene portato avanti con dedizione ed entusiasmo da tutti i suoi componenti”.

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