Approvato il nuovo regolamento per la Commissione Toponomastica Comunale
Approvato dalla Commissione Statuto e Regolamenti il regolamento che disciplina nomi di strade e numerazione civica e il funzionamento della Commissione Toponomastica
01 Aprile 2017 - 07:30 | di Vincenzo Comi
La Commissione Statuto e Regolamenti del Comune di Reggio Calabria, su indicazione del Presidente Demetrio Martino, ha approvato il regolamento per la toponomastica cittadina.
Il regolamento disciplina l’attribuzione dei toponimi e degli odonimi alle aree di circolazione e della numerazione civica, nonché il funzionamento della Commissione Comunale per la toponomastica, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.
“Il comune di Reggio Calabria – si legge nel nuovo regolamento – tutela la toponomastica storica del proprio territorio, prediligendo i toponimi dei catasti storici e quelli formatisi nella tradizione orale. La denominazione delle nuove aree di circolazione testimonia l’evoluzione della società, legata a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, nazionale o internazionale”.
“L’approvazione del nuovo regolamento – ha spiegato il presidente della Commissione Statuto e Regolamenti Demetrio Martino – disciplina il funzionamento della Commissione Toponomastica, offrendo un contributo valido in termini di supporto al lavoro che viene portato avanti con dedizione ed entusiasmo da tutti i suoi componenti”.
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