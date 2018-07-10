Appuntamento goloso per i reggini al chiosco di Cesare
Un appuntamento goloso ogni venerdì sera tra gelato, foto sui social e premi: dal 13 luglio al 25 agosto il Gelato Day del chiosco Cesare
10 Luglio 2018 - 15:06 | di Eva Curatola
Vi aspettiamo tutti i Venerdì a partire dal 13 Luglio fino al 25 Agosto dalle 19:00 alle 20:30 presso il Chiosco Gelato Cesare per partecipare al Gelato Day!
Un appuntamento golosissimo durante il quale non dovrete fare altro se non gustare il vostro super gelato, mentre una delle nostre ragazze vi scatterà una foto: l’impegno che vi chiediamo è solo di pubblicarla sui vostri social ed in cambio riceverete subito granite omaggio e buoni gelato.
Beh che dire un sacrificio, quello di pubblicare la foto, ben ripagato o no?!
In più con la foto scattata puoi partecipare al contest VINCI 100 CONI per #i100AnnidiCesare che regalerà al vincitore ben 100 coni gelato.
Cosa aspetti ci vediamo da Gelato Cesare ogni venerdì dalle 19:00 alle 20:30: un modo diverso per entrare in modalità weekend, dove non non serve nessuna parola d’ordine solo tanta voglia di gustare un buon gelato!
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