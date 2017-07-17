Appuntamento a Tuscania per “Genti di Calabria ed i Colori del Cielo”

Il volume Genti di Calabria e il film-documentario I Colori del Cielo, sul lavoro di Pino Bertelli, saranno presentati il 24 luglio a Tuscania

Sarà presentato il prossimo 24 luglio, nell’ambito della kermesse culturale MOBY DICK, Avventure, divagazioni e altre strategie sul tema di Melville, nello straordinario contesto di Piane di Bronzo – Tuscania (VT), a cura del Centro Culturale LA CAMERA VERDE e dell’Associazione Culturale PIANE DI BRONZO, il volume “Genti di Calabria – Atlante fotografico di geografia umana della Calabria” e il film-documentario “Pino Bertelli – I Colori del Cielo“, verranno presentati alla critica cinematografica più autorevole, alla stampa e ad illustri esponenti della cultura e del cinema italiano.

Genti di Calabria, un inno alla bellezza del popolo calabrese

Genti di Calabria è un inno alla bellezza del popolo calabrese e di tutti i sud della terra. Lo studio antropologico prende vita attraverso un progetto fotografico e cinematografico che ha l’ambizione di rappresentare la filosofia del “pensiero meridiano”, già trattata in letteratura da Nietzsche, Camus, Braudel, Pasolini, Matvejevic e Cassano.

Niente paesaggi, niente cartoline di Calabria, nessuna composizione: con le sue figure umane, Genti di Calabria vuole raccontare la storia, lo splendore, la sofferenza, la ricchezza, la povertà e la speranza di un popolo del Mediterraneo che non deve rassegnarsi agli eventi ma costruire il proprio destino.

L’atlante fotografico e il film-documentario di Pino Bertelli

L’Atlante Fotografico di Geografia Umana contiene circa 180 foto di calabresi realizzate dal Maestro Pino Bertelli. Volti, fisicità e posture di Genti di Calabria con la prefazione a cura di Oliviero Toscani, Luigi Maria Lombardi Satriani, Luigi la Rosa e Hubertus von Amelunxen e Maurizio Rebuzzini. Il Docu-film “I Colori del Cielo” con la regia di Francesco Mazza, racconta il viaggio di Pino Bertelli in Calabria, ispirato dalle letture di autori quali Tommaso Campanella, Gioacchino da Fiore, Corrado Alvaro, Bernardino Telesio.

Raccoglie oltre 150 interviste e testimonianze di calabresi su tematiche di attualità, richiamando alla mente i lavori realizzati da Pasolini nel 1959 e nel 1963. Il libro e il Docu-film sono a sostegno della cultura meridionale.