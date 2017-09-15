La Barberia è finalmente pronta ad aprire le sue porte ai clienti. Dopo un lungo percorso di lavorazione e sistemazione del locale, Giovanni Barcella, titolare della negozio, accoglierà gli avventori da martedì 19 settembre.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti del look. Si perché la Barberia è il luogo ideale per l’uomo che ama prendersi cura di sé. L’inaugurazione del negozio di Via Felice Valentino n.5, di fronte l’Antica Rosticceria del Corso, è programmata per domenica 17 settembre alle ore 19:30.

L’idea: riportare il culto della barba

Giovanni, giovane reggino che da anni lavora nel settore di barba e capelli, ha deciso infatti di creare nella sua città un piccolo universo interamente dedicato alla cura dell’uomo.

“I classici barbieri, molto in voga tra gli anni ’30 e ’40, sono progressivamente scomparsi con l’avvento dei parrucchieri. Nulla da dire ai miei colleghi che si occupano prevalentemente di capelli, ma il culto della “barba” è andato perdendosi fino a diventare qualcosa da poter fare a casa. Il mio scopo è quello di far riemergere quell’antica tradizione secondo cui andare dal barbiere era un momento per rilassarsi e dedicarsi a sé stessi in compagnia di gente socievole e alla mano”.

La barberia non è un semplice salone da barba e taglio del capello, ma è un piccolo centro benessere al maschile. Uno degli scopi della Barberia è quello di debellare l’usanza moderna di arrivare fare ciò che si deve fare e andar via. “Quando il cliente viene da noi, viene curato a 360°, ci prendiamo cura della cute così come anche del ph del viso”.

Tagli, trattamenti e cura del viso

Non solo barba, ma anche capelli quindi, con tagli innovativi, curati e alla moda e soprattutto cura del viso con impacchi pre-barba caldi e freddi salutari, rigeneranti, purificanti, e maschere, come ad esempio la famosa black mask, che renderanno l’appuntamento dal barbiere sempre più rilassante e confortevole.

“Mi piace pensare al mio negozio come una Spa per uomini, una piccola oasi a portata di tutti, in cui è possibile fare un salto anche quando il tempo a disposizione è davvero poco”.

La barberia è soprattutto un barber shop dove la linea, la qualità, lo stile taglio uomo e la rasatura della barba fanno da padroni. Un negozio in cui è possibile trovare prodotti di alta qualità testati e riconosciuti, che garantiscono trattamenti efficaci e duraturi accompagnati da un ambiente vintage elegante e raffinato, un connubio perfetto tra presente e passato.

Il sogno di un giovane reggino

La Barberia è un sogno che si realizza, il sogno nel cassetto di un giovane reggino che a 13 anni si è rimboccato le maniche per trovare la sua strada e con grande sacrificio, umiltà e volontà ha raggiunto i suoi obiettivi. Non è mancata di certo la gavetta, come in ogni lavoro che rispetti e non pochi sono stati i corsi di aggiornamento che Giovanni ha seguito al nord per rimanere sempre al passo con i tempi e non smettere mai di coltivare la sua passione.

Una passione che dopo anni diventa finalmente lavoro. Giovanni Barcella vi aspetta presso la Barberia in Via Felice Valentino n.5 domenica 17 settembre alle ore 19:30. Siete pronti ad immergervi in un ambiente dall’aspetto retrò colmo di innovatività?