Apre un nuovo locale in città! Nasce il CHUU, l’unica vera chupiteria!

Apre un nuovo locale a Reggio Calabria. Situato nel cuore della città, vicino il Tapiroulant , nasce il CHUU, l’unica vera chupiteria.

Il CHUU nasce dall’esigenza di offrire ai giovani reggini un modo differente di trascorrere le proprie serate in allegria.

Dietro ogni chupito c’è la costante ricerca di gusti ed accostamenti per soddisfare ogni palato.

Nulla è lasciato al caso. Sorridenti e professionali, i barman del CHUU sono le persone giuste al momento giusto!

“Vogliamo dare un’alternativa al popolo reggino. Il nostro è un locale dallo stile ricercato per la vasta tipologia di beverage – spiega Davide Moccia, titolare del CHUU – I nostri ‘chuu’ vengono preparati con liquori di alta qualità e da barman professionisti, inoltre si potranno gustare dopo il periodo natalizio ottimo aperitivi accompagnati da un buon calice di vino calabrese DOP e anche panini alla piastra e toast, tutto a prezzi moderati. L’idea nata insieme al mio socio Antonello Panzera è stata realizzata grazie al design dell’architetto Nicola Maltese dando alla luce un locale minimalista ma d’impatto.

Il CHUU è il locale ideale per chi vuole provare drink e chupiti sempre differenti. Provare per credere!

QUI LE FOTO DELL’INAUGURAZIONE