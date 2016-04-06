Arance della salute e della legalità distribuite nelle mense

Venerdì 8 aprile p.v., alle ore 10.00, a Rende (CS) nella sede del Museo del Presente si terrà la conferenza stampa organizzata dal Comune di Rende e Coldiretti Calabria. Nell’incontro con la stampa, saranno resi noti i particolari dell’iniziativa che sarà attuata nelle mense scolastiche delle scuole e nella mensa dell’UNICAL, dove saranno fornite le arance della salute e della legalità con il 10 in condotta. Il progetto si caratterizza per l’eticità della filiera e ciclo produttivo nel rispetto dei diritti umani, dei lavoratori e della manodopera in generale e delle garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro con uno straordinario ritorno economico e di immagine per le nostre produzioni agrumicole e il territorio. È un impegno che continua che questa volta vedrà interessato il mondo dei giovani.

Illustreranno i dettagli: Marcello Manna Sindaco di Rende, Pietro Molinaro Presidente Coldiretti Calabria, Pietro Sirianni responsabile Regionale FAI- Campagna Amica. Ed ancora: Group Agostino Cardamone e Società Cooperativa “La Cascina”.