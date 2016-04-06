City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Arance della salute e della legalità distribuite nelle mense

Venerdì 8 aprile a Rende il progetto che porta nelle mense scolastiche e dell'Unical arance a filiera etica, nel rispetto dei diritti dei lavoratori

06 Aprile 2016 - 16:01 | di Federica Geria

Arance calabresi dell'iniziativa Arance della salute e della legalità, richiamo alle Arance della Salute AIRC

Venerdì 8 aprile p.v., alle ore 10.00, a Rende (CS) nella sede del Museo del Presente si terrà la conferenza stampa organizzata dal Comune di Rende e Coldiretti Calabria. Nell’incontro con la stampa, saranno resi noti i particolari dell’iniziativa che sarà attuata nelle mense scolastiche delle scuole e nella mensa dell’UNICAL, dove saranno fornite le arance della salute e della legalità con il 10 in condotta. Il progetto si caratterizza per l’eticità della filiera e ciclo produttivo nel rispetto dei diritti umani, dei lavoratori e della manodopera in generale e delle garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro con uno straordinario ritorno economico e di immagine per le nostre produzioni agrumicole e il territorio. È un impegno che continua che questa volta vedrà interessato il mondo dei giovani.

Illustreranno i dettagli: Marcello Manna Sindaco di Rende, Pietro Molinaro Presidente Coldiretti Calabria, Pietro Sirianni responsabile Regionale FAI- Campagna Amica. Ed ancora: Group Agostino Cardamone e Società Cooperativa “La Cascina”.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

ColdirettiRende Attualità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?