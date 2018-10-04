Dopo l'incontro con il presidente Domenico Tripodi e i dirigenti, Cosimo Saviano riprende la guida tecnica della prima squadra dell'Archi Calcio

La società A. S. D. Archi Calcio, seguito incontro tenutosi oggi, a cui hanno partecipato il Presidente Domenico Tripodi, il Co Presidente Dr. Antonio Foti, Il Direttore Generale Antonio Federico nonché Mister Saviano Cosimo, preso atto che quest’ultimo ha manifestato ai Dirigenti il proprio ravvedimento circa la decisione affrettata per tempi, modi e contenuti della stessa, presa Lunedì dopo la partita vinta con il Borgia, accetta che lo stesso riprenda la guida tecnica della prima squadra.

Mister Cosimo Saviano, godrà della immutata fiducia della società, così come prima di Lunedì 01/10/18.