Con la presente comunico formalmente di lasciare la dirigenza della società A. S. D. Archi Calcio, da qualsiasi incarico in essa ricoperto.

Alcune affermazioni ed iniziative, prive di spirito costruttivo, mi hanno fatto perdere l’entusiasmo, che tanto mi aveva animato nel far parte di codesta società.

Pertanto, trovo giusto e rispettoso, verso me stesso e verso gli altri dirigenti, concludere questa mia esperienza.

Alla società, va il mio sentito ringraziamento per avermi coinvolto, ad Andrea Santisi, Gianni Aneri, ai tecnici del settore giovanile ed a tutti i calciatori, ragazzi seri, corretti, maturi e responsabili, va il mio sincero augurio per un futuro di crescita e ricco di successi.

Nino Federico