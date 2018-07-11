Archi e l’Archi ripartono!
La società guidata dal presidente Domenico Tripodi punta alla Promozione 2018/2019 e mette a segno il primo colpo con l'ingaggio di Cosimo Saviano
11 Luglio 2018 - 09:14 | di Eva Curatola
Nei giorni scorsi si è tenuta la riunione dell’ASD Comprensorio Archi Calcio, la quale comunica la ferma volontà di chiedere in Lega l’iscrizione al campionato di promozione per la stagione 2018/2019.
Nei prossimi giorni saranno definite le cariche sociali, ma certamente al timone della società ci sarà il Presidentissimo Domenico Tripodi.
È ferma volontà della società, nelle competizioni cui parteciperà, primeggiare nelle coppe discipline, pertanto l’obiettivo primario un altr’anno sarà quello di improntare il gioco sulla lealtà sportiva.
In attesa della LND Calabria, la società ha messo a segno il primo colpo con l’ingaggio di Mr. Cosimo Saviano, persona di elevate qualità morali e tecniche, che darà il suo determinante contributo al raggiungimento degli obiettivi che la società di auspica.
A Mr. Saviano il benvenuto all’interno della famiglia ASD Comprensorio Archi Calcio.
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