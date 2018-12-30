Tutto il comitato Arcigay I due Mari si stringe intorno al Comitato Arcigay Arcobaleno degli Iblei di Ragusa e al suo Presidente Marco Garofalo, oggetto di un attacco omofobo di gravità inaudita qualche giorno fa da un branco di nove persone. A Marco e a tutto il comitato ragusano va la nostra solidarietà.

L’aggressione dopo l’incontro con il Prefetto

L’episodio risulta ancora più grave e odioso perché si è verificato subito dopo che i membri del comitato di Ragusa avevano terminato l’incontro col Prefetto in relazione a un precedente episodio di aggressione e minacce ai loro danni.

All’odio dunque si è sommato altro odio. Un odio fondato su una presunta superiorità basata sull’orientamento sessuale. In una stagione difficile per il nostro paese dove una certa politica ha cavalcato i rancori e le paure della popolazione, scatenando “guerre tra poveri” in cui perdono tutti, non si può restare zitti né inermi: episodi come quelli verificatisi ci mettono di fronte non solo alle nostre responsabilità verso la comunità LGBTQI*, ma verso tutti i cittadini e verso il nostro Paese che ristagna ancora in una palude di oscurantismo che osteggia modelli di innovazione sociale.

L’impegno di Arcigay per i diritti

Se dunque, come riportato nella denuncia, c’è ancora chi si permette di aggredire il prossimo all’urlo di “li ammazziamo questi froci”, oggi più che mai siamo fieri di esserlo e di dimostrare con il nostro attivismo e il nostro impegno sociale quanto ancora ci sia da lavorare sul tema dei diritti e dell’uguaglianza e quanto sia importante costruire un fronte di impegno trasversale nella tutela delle persone.

Di tutte le persone.