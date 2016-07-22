Ardea: al via il corso in grafologia orientamento peritale

Prende il via il corso in grafologia orientamento peritale, proposto da Ardea Studio Formazione e Lavoro, Ente accreditato AGI (Associazione Grafologica Italiana), riconosciuta dal MIUR, iscritta al CoLAP (Coordinamento libere associazioni professionali) ed in possesso del DM del Ministero di Giustizia ai sensi dell’ art. 26 del D. LGS 206/2007, che si svolgerà in convenzione con l’ Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, come da Convenzione Prot. n. 01847 del 12/11/2015.

Il percorso formativo di tre anni

Il percorso formativo, che si rivolge ai maggiorenni in possesso del diploma di maturità, si articolerà in un triennio, con frequenza solo due week-end al mese.

Durante il primo anno di corso gli iscritti affronteranno la metodologia grafologica ed i suoi principi. Nel secondo anno, invece, gli studenti saranno messi in grado di collegare i segni e le sindromi (segni complessi) in combinazioni per creare un iniziale quadro degli aspetti cognitivo-temperamentali, grazie anche all’inquadramento del sistema dei 4 temperamenti della disciplina del Moretti. Il terzo anno, infine, di corso sarà dedicato alla specializzazione in campo peritale.

L’attestato finale e le informazioni

Al termine del corso verrà rilasciato, da parte di Ardea Studio Formazione e Lavoro, AGI Associazione Grafologica Italiana e Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, Attestato di Specializzazione come Esperto in Grafologia ad Orientamento Peritale. Tale attestato consentirà l’ iscrizione in qualità di socio ordinario all’ AGI nazionale e l’ iscrizione all’ Albo dei Consulenti Tecnici d’ Ufficio dei Tribunali (tale titolo sarà riconosciuto a discrezione del Presidente del Tribunale di ogni territorio).

Per ulteriori informazioni inviare una mail con i propri dati all’ indirizzo info@ardeastudio.it o direzione@ardeastudio.it. Per appuntamenti contattare il numero 329 45 26 812.