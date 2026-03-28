Arghillà, cittadini in protesta: “Condizioni igienico-sanitarie insostenibili”

“Ad Arghillà cresce la protesta dei residenti, esasperati da una situazione che definiscono ormai fuori controllo. I cittadini denunciano da tempo un totale abbandono da parte delle istituzioni, accusate di farsi presenti sul territorio solo in occasione delle campagne elettorali.

Al centro delle segnalazioni vi sono gravi criticità igienico-sanitarie: cumuli di rifiuti invadono le strade e gli spazi pubblici, costringendo i bambini a giocare tra la spazzatura. Non è raro, inoltre, vedere animali, come capre, aggirarsi liberamente tra i rifiuti.

Particolarmente critica è la situazione del comparto 1, dove le condizioni del manto stradale risultano fortemente compromesse. I residenti lamentano la presenza di numerose buche che rendono difficoltoso il transito, causando danni ai veicoli.

Secondo quanto riferito dai cittadini, il Comune attribuirebbe la competenza degli interventi all’ATERP, ma dall’ente non arriverebbero risposte concrete, lasciando irrisolti i problemi segnalati.

Ulteriore elemento di disagio riguarda i lavori per la posa della fibra ottica: gli scavi, avviati nei mesi scorsi, risultano incompleti e sarebbero stati interrotti anche a causa dell’ingente presenza di rifiuti nel quartiere. La questione dei rifiuti rappresenti una criticità particolarmente accentuata ad Arghillà, pur inserendosi in un contesto più ampio di difficoltà nella gestione della raccolta in tutta la città.

I cittadini sottolineano infine come, a fronte di una pressione fiscale tra le più elevate a livello nazionale, i servizi risultino insufficienti. In particolare, viene segnalata la presenza di una sola isola ecologica per un territorio molto esteso, che si sviluppa dalla zona nord di Catona fino all’area sud di Bocale.

La richiesta dei residenti è chiara: interventi immediati e risposte concrete per porre fine a una situazione che definiscono ormai non più sostenibile”.