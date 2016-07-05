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La folle idea di un italiano: ‘Vendo aria di Ibiza. E funziona’

Un gelataio torinese trapiantato a Ibiza vende lattine con l'etichetta 100% aria pura: c'è chi le compra e chi pensa sia una sciocchezza

05 Luglio 2016 - 16:53 | di Pasquale Romano

Lattina di Aria di Ibiza, l'idea del gelataio Gianluca Pomo

Vendere aria? Si, ma di Ibiza. E a quanto pare funziona. L’idea, forse geniale, è venuta a Gianluca Pomo, un gelataio torinese di 42 anni, da 12 trapiantato nella più ‘glamour’ delle isole baleari. Da due mesi fabbrica, e vende, lattine sigillate di “Aria di Ibiza”. L’etichetta ne specifica contenuto e composizione: “0 grammi. 100% aria pura.

Senza additivi. Made in Spain. Senza glutine”. Le lattine -si legge su Repubblica.it- si vendono a 3,90 euro nella ‘Gelateria Venzia’ di Pomo, e fino a 5,90 euro in diversi negozi di souvenir dell’isola. Non pochi le comprano. A breve partirà la vendita su internet. “C’è gente a cui l’idea piace, altri che pensano sia una sciocchezza” ha spiegato il gelataio a El Mundo. Il prodotto non ha alcuna utilità concreta. Non deve essere aperto. Altrimenti l’aria esce. “E’ un concetto, dice Pomo, se qualcuno vuole aprire la lattina è che non ha capito niente”.

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