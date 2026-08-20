Roccella Summer Festival 2026, al Teatro al Castello arriva Arisa
Al Teatro al Castello di Roccella Jonica il concerto di Arisa, penultimo appuntamento del Roccella Summer Festival 2026
20 Agosto 2026 - 15:38 | Comunicato Stampa
A salire sul palco del Teatro al Castello, domani sera, 21 agosto, ci sarà Arisa, per il penultimo dei concerti di questa edizione del Roccella Summer Festival. E sarà molto più di uno spettacolo musicale. Il concerto di Arisa è un viaggio autobiografico sull’identità femminile, sul dolore e sulla ricerca di sé.
Una “nuova pelle” tra presente e passato
Costruito come un racconto musicale che accompagna il pubblico attraverso le diverse sfumature della sua identità artistica e personale, lo spettacolo si apre con una vera e propria “nuova pelle”, affidata ai brani più recenti contenuti nel suo ultimo album Foto Mosse: un inizio che introduce immediatamente il nuovo corso musicale dell’artista e che trova il suo primo ponte con il passato nell’arrivo di Sincerità, simbolo degli esordi e primo grande momento condiviso con il pubblico.
Le ferite, le separazioni e la ricerca di sé
Lo spettacolo prosegue con una parte più personale e diretta, in cui “Il tuo profumo”, “Non mi mancherai” e “Arrivederci” raccontano le ferite, le separazioni e la ricerca della propria verità, prima di lasciare spazio a una progressiva rinascita.
Il live cambia energia
Con “Vento tra le braccia”, “Lonely Boy” e “Controvento” il live cambia energia e si apre a una dimensione più luminosa, celebrando la forza di ricominciare e la capacità di trasformare le fragilità in consapevolezza.
Il finale tra pubblico, emozioni e condivisione
Nella parte finale il concerto si trasforma in una vera esperienza collettiva: il dialogo con il pubblico, il momento a sorpresa condiviso ogni sera e l’arrivo di “Magica favola”, “Canta ancora” e “Meraviglioso amore mio” accompagnano il pubblico verso un finale che mette al centro la luce, la gratitudine e il senso di appartenenza.
A chiudere lo spettacolo è Rugiada, ultimo singolo dell’artista, eseguito in mezzo al pubblico come un ultimo abbraccio collettivo prima dei saluti finali.
La formazione sul palco con Arisa
Sul palco insieme ad Arisa è presente una formazione composta da Martina Zaghi (cori e chitarra acustica), Pasquale Auricchio (cori), Fabio Dalè (basso e direzione musicale), Carlo Frigerio (tastiere e direzione musicale), Donato Emma (batteria), Christian Lavoro (chitarra), Giuseppe Barbera (pianoforte), insieme alla sezione d’archi composta da Tommaso Losito (violoncello), Alessia Giuliani (viola) e Ribecca Crosetti (violino).
La direzione creativa dello show
La direzione creativa dello show è affidata a Silvia Violante Rouge, mentre set e light design sono curati da Davide Pedrotti e Jordan Babev per Blearred, contribuendo a costruire un live pensato come un’esperienza immersiva, emotiva e visivamente riconoscibile.
Biglietti in prevendita
I biglietti sono in prevendita su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
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