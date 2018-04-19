Osservatori speciali alla spiaggia di Fuscaldo
Sopralluogo dell'Arpacal sul litorale di Fuscaldo, interessato dal ripascimento tra Paola e Acquappesa, con la visita guidata degli alunni della scuola elementare
19 Aprile 2018 - 15:43 | di Eva Curatola
In occasione dell’intervento di ripascimento del litorale tirrenico che sta interessando i comuni di Paola, Fuscaldo, Cetraro, Guardia Piemontese, Acquappesa, eseguito dal Dipartimento Lavori Pubblici della Regione Calabria (Ing. Paolo Papalino e Ing. Giovanni Spadafora), per il quale il Servizio Suolo e Rifiuti del Dipartimento Provinciale Arpacal di Cosenza sta eseguendo l’attività istituzionale di controllo, in collaborazione con i Servizi Tematici Acque (Dott.ssa Evelina Provenza), Aria (Dott.ssa Rosalba Odoguardi) e Radiazioni e Rumore (Ing. Nicola Miglino), si è svolto ieri il sopralluogo del Dipartimento Arpacal congiuntamente alla visita guidata con la scuola elementare di Fuscaldo.
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