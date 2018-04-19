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Osservatori speciali alla spiaggia di Fuscaldo

Sopralluogo dell'Arpacal sul litorale di Fuscaldo, interessato dal ripascimento tra Paola e Acquappesa, con la visita guidata degli alunni della scuola elementare

19 Aprile 2018 - 15:43 | di Eva Curatola

Sopralluogo Arpacal sulla spiaggia di Fuscaldo durante i lavori di ripascimento del litorale tirrenico

In occasione dell’intervento di ripascimento del litorale tirrenico che sta interessando i comuni di Paola, Fuscaldo, Cetraro, Guardia Piemontese, Acquappesa, eseguito dal Dipartimento Lavori Pubblici della Regione Calabria (Ing. Paolo Papalino e Ing. Giovanni Spadafora), per il quale il Servizio Suolo e Rifiuti del Dipartimento Provinciale Arpacal di Cosenza sta eseguendo l’attività istituzionale di controllo, in collaborazione con i Servizi Tematici Acque (Dott.ssa Evelina Provenza), Aria (Dott.ssa Rosalba Odoguardi) e Radiazioni e Rumore (Ing. Nicola Miglino), si è svolto ieri il sopralluogo del Dipartimento Arpacal congiuntamente alla visita guidata con la scuola elementare di Fuscaldo.

Immagine collegata all'articolo sul ripascimento della spiaggia di Fuscaldo, titolo libreria feiner
Ada Rey ospite al Calajunco Art & Beach Club di Reggio Calabria

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