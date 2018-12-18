La multinazionale americana Burger King nel suo progetto di espansione nel Sud Italia guarda in particolare alla Calabria attraverso la apertura di una serie di ristoranti in franchising. Dopo aver inaugurato circa un anno fa il ristorante di Messina, nel 2019 la catena americana aprirà i battenti nel centro storico di Catanzaro.

Il responsabile Italia di Burgerking, Pierpaolo Coli, ha affiancato il referente di Federfranchising in Calabria, Francesco Chirillo, nella ricerca di una location giusta, per aprire il primo punto della catena internazionale di ristorazione fast food in Calabria.

La nota catena “Burger King Corporation” ha già 180 punti vendita in Italia ed ha adesso elaborato un ambizioso business plan che si sostanzia nell’avviamento durante i prossimi cinque anni di 150 nuovi ristoranti con un particolare focus nel Mezzogiorno e prevede investimenti in Italia per 340 milioni di euro con diecimila assunzioni.