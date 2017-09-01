Partirà a novembre e durerà fino a maggio 2018 il primo corso di fumetto della città di Cosenza e che perterà il nome di Nero su Bianco.

Farà da apripista ad un progetto formativo più ampio e che si svilupperà in futuro, in relazione alle adesioni e alla risposta della città.

Il corso prevede l’apprendimento e l’esecuzione delle conoscenze base per la realizzazione di una tavola a fumetti ed è rivolto a tutti gli appassionati della nona arte indipendentemente dal tipo di studi conseguiti, età, ed esperienza. Ogni allievo verrà introdotto e seguito nello sviluppo delle tecniche e dei linguaggi specifici del fumetto e alla fine del percorso sarà in grado di gestire autonomamente l’esecuzione del proprio lavoro, dal concept dell’idea alla realizzazione di una tavola completa a matita.

Il corso è sponsorizzato da Cosenza Comics and Games, la realtà che si è impegnata nell’organizzazione della fiera del fumetto e del gioco di Cosenza, e da Talent Garden Cosenza, con sede in Via Alberto Savinio, c/o Quartiere San Gennaro, Rende, vicino l’Università della Calabria.

Il Talent Garden Cosenza ospiterà nei suoi locali tutte le lezioni con cadenza settimanale per un periodo di circa sette mesi.

Tutte le informazioni sul programma, sui costi e sulle modalità di iscrizione sono richiedibili scrivendo all’indirizzo e-mail corsi@cosenzacomics.it oppure chiamando l’infoline al numero 3384226732.